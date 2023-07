Wärmepumpe in unsanierten, alten Häusern: Praxiserfahrungen vom Experten

Wärmepumpe-Installationen in unsanierten Häusern von vor 1978: Wir sprechen mit einem erfahrenen Heizungsbauer, was geht und was man beachten muss.

Joachim Mönikheim installiert Wärmepumpenheizungen zu über 90 Prozent zusammen mit PV-Anlagen und weiß aus der Praxis, dass man vor der Technik keine Angst haben muss. (Bild: Clemens Gleich)