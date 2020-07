Inhaltsverzeichnis Wäsche-fertig-Melder: ESP8266 überwacht Waschmaschine Aufbau Benachrichtigung Zusammenbau Kabelplan: Verkabelung for Beginners Artikel in Make Magazin 3/2020 lesen

Es war einer dieser feuchtfröhlichen Abende an einem verregneten Sonntag, der zu diesem Projekt inspirierte. Man schaute Rick Grimes (Fußnote: Protagonist der Serie "The Walking Dead") bei seinem Tagwerk zu und genoss die realitätsnahen Special Effects… bis jemand meinte: "Die Flecken bekommt der aus dem Hemd doch niemals wieder raus!" Da erinnerte man sich wieder an die vergessene Waschmaschinenfüllung vom letzten Mittwoch. Beim Öffnen der Trommel wurde es gewiss: So ähnlich müssten auch Zombies riechen.

Damit das nicht wieder passiert, kann man Geld entweder in eine neue WLAN-fähige Waschmaschinen-/Trocknerausstattung investieren oder ein paar Stunden in der eigenen Werkstatt oder im Makerspace für den Bau unseres Laundry Watchbot LAB 9000. Er überwacht die Status-LEDs der textilienpflegenden Geräte über lichtempfindliche Widerstände (Light-Dependent-Resistor, LDR), die am Maschinengehäuse auf die LEDs geklebt werden. Wechselt die Status-LED von läuft noch auf fertig, wird eine entsprechende Nachricht über den Messenger-Dienst Telegram ausgelöst. Dabei spielt es keine Rolle, ob die LED dann aus-/angeht oder blinkt. Mit zusätzlichen Sensoren wird auch der Boden überwacht: Tritt – aus welchen Gründen auch immer – Wasser aus, meldet der Telegram-Bot auch diese Überschwemmung.

In diesem Artikel wird der Bau des LAB 9000 beschrieben. Die Einrichtung des Messenger-Dienstes Telegram und der Software auf dem Laundry Washbot steht online zur Verfügung. Dort finden Sie auch die Downloads der Software und der Druckdateien sowie weiterführende Infos zum Thema.