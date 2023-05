Inhaltsverzeichnis Wandkalender: Acht Druckdienstleister im Test Testkandidaten So haben wir getestet Testkandidaten Cewe HappyFoto ifolor myposter Pixum Saal Digital sendmoments Whitewall Vergleichs-Tabelle Fazit Artikel in c't Fotografie 2/2023 lesen

Das neue Jahr hat längst begonnen. Wer nun meint, die klassische Zeit für Fotokalender sei vorbei, darf sich freuen. Denn fast alle Druckdienstleister bieten Kalender mit variablem Startmonat an. So haben Sie die Gelegenheit, zu jeder beliebigen Jahreszeit, Ihre Werke für das eigene Zuhause oder als Geschenk über die nächsten zwölf Monate an die Wand zu hängen.

Wer bewusst fotografiert, dem liegt dabei nicht nur am gelungenen Motiv, sondern auch an der Qualität der Präsentation. Daher haben wir uns für unseren Test edle Wandkalender im DIN-A3-Querformat in die Redaktion bestellt. Zwei Dinge waren uns dabei wichtig: Erstens wollten wir einen Druck, bei dem der Kalender Hand und Auge schmeichelt.

Deshalb haben wir bei den Anbietern nach dem hochwertigsten Produkt geschaut. Und zweitens wollten wir nicht viel Zeit mit der Gestaltung verbringen und haben deshalb den Onlinedesigner der Dienstleister genutzt. Auf ihn bezieht sich unser Test. Die Desktop-Programme sind meist deutlich umfangreicher.