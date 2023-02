Warum der KI-Textgenerator ChatGPT so fasziniert

Als die Firma OpenAI Ende 2022 ChatGPT vorstellte, begann der riesige Hype. Innerhalb von fünf Tagen meldete Chef Sam Altman mehr als eine Million registrierte Nutzer. Der Chatbot wurde zunächst zum Opfer seines eigenen Erfolgs: Es konnte passieren, dass ChatGPT seinen Nutzern nur sehr langsam antwortete oder wegen zu großen Andrangs sogar seine Pforten schloss.

Dabei sind KI-Sprachmodelle nicht neu. GPT-3 etwa, auf dem auch ChatGPT aufbaut, existiert schon seit 2020 – wir haben ausführlich darüber berichtet. Doch erst mit dem Start von ChatGPT wurde einer breiten Öffentlichkeit klar, welches Potenzial diese Technik entfalten kann.

c't kompakt ChatGPT ist der einfache und kostenlose Zugang zum Sprachmodell von OpenAI, das Fragen per Chat beantwortet und beliebige Texte generiert.

Seine Möglichkeiten sind überaus mächtig. Sie werden grundlegende Prozesse in vielen Branchen verändern.

Dennoch hat ChatGPT klare Einschränkungen: So gibt es keine Garantie, dass seine Angaben alle korrekt und vollständig sind.

Waren Sprachmodelle bisher eher kompliziert zu bedienen (oder nur über eine Programmierschnittstelle), kommt ChatGPT mit einer bestechend einfachen Oberfläche daher: Man chattet einfach per Tastatur und Browser mit dem System. Der Exkurs auf der letzten Seite beschreibt im Detail die Optimierungen, die OpenAI vorgenommen hat, um die Fähigkeiten des zugrundeliegenden GPT-3 einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Dieser Artikel stellt ChatGPT und seine Auswirkungen vor. Im zweiten Beitrag der Reihe zeigen wir, wie Sie das Sprachmodell mit den richtigen Hilfsmitteln und Befehlen ausreizen und reißen einige Nutzungsszenarien an. In einem weiteren Artikel haben wir eine Auswahl von KI-Diensten zusammengestellt, die ChatGPT und andere Sprachmodelle für konkrete Anwendungen verwenden. Und der Artikel beleuchtet die neuen Probleme mit dem Urheberrecht und anderen Gesetzen, die KI-generierte Texte und Bilder aufwerfen.

Alarm im Lehrerzimmer

Mit dem Auftauchen von ChatGPT wurde schnell klar, dass Schüler in Zukunft so manche Hausaufgabe an die KI delegieren können: Eine Zusammenfassung des Schimmelreiters etwa spuckt der Bot in Sekundenschnelle aus. Bei der Lösung eines linearen Gleichungssystems erklärt der Chatbot sogar ausführlich den Lösungsweg. Es gibt kaum ein Schulfach, in dem er nicht helfen kann. ChatGPT selbst schreibt auf Anfrage: "Ich kann Ihnen helfen, Fragen zu einer Vielzahl von Themen zu beantworten, darunter Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Geschichte, Literatur, Geografie, Politik und vielem mehr."

Die Schulbehörde des Bezirks New York hat den Einsatz des Chatbots prompt verboten. Die Begründung: Er helfe nicht dabei, kritisches Denken und Problemlösungskompetenzen einzuüben. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, reagierte gegenüber dem ZDF gelassener: Schüler hätten schon lange die Möglichkeit, sich im Internet Hilfe zu holen. Lehrkräfte würden schnell merken, ob jemand Aufgaben selbstständig gelöst habe, sagte er dem Sender. Und Robert Lepenies, Präsident der Karlshochschule International University in Karlsruhe, will die Künstliche Intelligenz sogar in den Seminarbetrieb seiner Hochschule einbinden. Die akademische Welt diskutiert derzeit bereits, in welcher Form der Beitrag von ChatGPT zu akademischen Arbeiten gewürdigt werden soll.

Aber ChatGPT erleichtert nicht nur das Schreiben von Hausaufgaben und akademischen Arbeiten. Der Chatbot generiert auf Zuruf in etlichen Sprachen Texte der verschiedensten Genres: von Überschriften, Social-Media-Posts und Gedichten bis hin zu längeren Texten wie Newsletter, Reden, Pressemitteilungen oder Bewerbungsschreiben – und das in verschiedenen Sprachen. Er kann Texte sprachlich veredeln, gliedern und zusammenfassen. Wer mag, kann im Zusammenspiel mit ChatGPT ganze Romane entwerfen, mit einer groben Struktur und Subplots. Last, but not least spuckt ChatGPT Beispielcode für viele Aufgaben der Softwareentwicklung aus und analysiert vorgegebene Programme auf Fehler.