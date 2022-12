Inhaltsverzeichnis Web-Whiteboard Miro: Brainstormen im Homeoffice, mehr Spaß im Online-Meeting Mehr Spaß im Meeting

Was kostet Miro? Mit Miro loslegen Zettel, Pfeile und Formen Stifte, Rahmen und Kommentare Board-Apps und Export-Funktion

Unendliche Weiten, unendlich viel Platz für geniale Ideen: Das versprechen Online-Whiteboards. Auf eine grenzenlose Fläche platzieren Teilnehmer virtuelle Post-its, notieren gemeinsam Ideen oder laden Design-Vorschläge hoch. Alle anderen reagieren mit Stickern, Pfeilen oder Kommentaren. Kurz gesagt: Die virtuellen Whiteboards ermöglichen einen schnellen Austausch – und beleben ihn.

Einer der populärsten Anbieter ist Miro: Dessen Online-Whiteboard läuft direkt im Browser – mehr ist nicht nötig, wenngleich es auch Apps für iOS, Android sowie macOS und Windows gibt. Miro lässt sich zudem in andere Dienste einbetten, etwa in Google Workspace, Google Meet, Asana, Figma oder Microsoft Teams. Hierfür stehen auf dem Miro-Marktplatz zahlreiche Apps und Plug-ins bereit. Die Möglichkeiten sind also vielfältig, womit sich Miro von simpleren Diensten abhebt.

Klar: Miro kann die Vorteile von Online-Meetings voll ausnutzen. Kollegen auf der ganzen Welt öffnen einfach ihren Browser und machen mit, während sie ihre Jogginghosen anbehalten. Entfernungen sind egal, nur haben manche Kollegen etwas Pech mit ihrer Zeitzone. Sämtliche Ergebnisse der Sessions lassen sich aus Miro exportieren, um sie anderweitig zu nutzen.