Inhaltsverzeichnis WebAssembly: Flinkeren Code für den Browser produzieren Mehr Performanz Ganzzahladdition Sprach-Einbettung Integration Fehlermeldungen Arbeitsteilung Fazit

Neben den zwei großen Geschwistern HTML und CSS ist JavaScript mittlerweile ein unverzichtbarer Teil der modernen Webentwicklung geworden. Kein Wunder also, dass man immer mehr von dieser Sprache im Unterbau moderner Frontend-Anwendungen findet. Jedoch führt die maßlose Nutzung von JavaScript zu Anwendungen mit teilweise mehreren Megabyte an Code, sehr zulasten der Laufzeit.

Ob das immer vernünftig ist, lässt sich diskutieren, aber es gibt durchaus eine Reihe von sinnvollen Anwendungsfällen. Wer könnte sich beispielsweise heute noch ein Leben ohne Google Docs oder Bing Maps vorstellen?

Um den besonders rechenintensiven Teilen solcher Anwendungen Beine zu machen, gibt es die Sprache WebAssembly, die in modernen Browsern bereits integriert ist. Wir haben uns angeschaut, wie sie entstanden ist, was sie anders als JavaScript macht und ein kleines Beispiel in Form eines Zählers geschrieben, das Sie selbst nachprogrammieren können.