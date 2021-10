Inhaltsverzeichnis Webanwendungen schützen mit Authelia Varianten von Authelia

Authelia konfigurieren Apps und Webseiten mit Authelia sichern Fazit Artikel in c't 21/2021 lesen

Das Open-Source-Projekt Authelia dient als Autorisierungs- und Authentifizierungsserver und schützt Webanwendungen vor unbefugten Zugriffen. Authelia arbeitet Hand in Hand mit Reverse-Proxies wie Traefik, Nginx oder HAProxy, die Anfragen von Clients aus dem Netz entgegennehmen und an dahinterliegende Server weiterreichen. Authelia bestimmt anhand festgelegter Richtlinien, welche Anfragen es durchzulässt und welche es blockiert. Wer eine geschützte Webadresse im Browser aufruft, landet zunächst beim Authelia-Portal, wo es erst weitergeht, wenn alle Anmeldebedingungen, beispielsweise Nutzername, Passwort und ein zweiter Faktor, erfüllt sind.

Nutzer müssen sich nur einmal bei Authelia einloggen und können dann alle angeschlossenen Dienste ohne erneute Anmeldung benutzen (Single-Sign-On). Um sich gegen Brute-Force-Angriffe zu wehren, sperrt Authelia in der Standardkonfiguration temporär Benutzer, wenn die Schwellenwerte für gescheiterte Anmeldeversuche in einem festgelegten Zeitraum überschreiten. Wenn Nutzer ihr Passwort verlieren, können sie sich von Authelia eine E-Mail schicken lassen, um es zurückzusetzen. Der Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Authelia und Traefik in Betrieb nehmen, konfigurieren und damit Beispielanwendungen absichern.

Authelia unterstützt drei Methoden für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): Mittels Google-Authenticator-App können Nutzer ein sogenanntes Time-based One-Time Password (TOTP) abrufen; das passiert auf einem unabhängigen Gerät, meistens auf dem Smartphone. Auch Hardware-Sicherheitsschlüssel von YubiKey funktionieren mittels Universal-Second-Factor (U2F) als zweiter Faktor. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, die Authentifizierung via Push-Benachrichtung über die 2FA-Plattform Duo vorzunehmen, die sich diesen Service jedoch bezahlen lässt und eher auf Unternehmen abzielt.