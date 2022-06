Inhaltsverzeichnis Webdesign mit Figma: 13 praktische Plug-ins für Webdesigner und Grafiker Plug-ins installieren

Eigentlich ist Figma ein Web-Tool, um Prototypen von Websites und Apps zu bauen. Doch mit Figma geht noch mehr – es kann PowerPoint und sogar Photoshop oder Illustrator ersetzen. Mit den verfügbaren Werkzeugen und der integrierten Bildbearbeitung lässt sich jedenfalls erstaunlich viel anstellen.

Dank der guten Bedienbarkeit geht die Arbeit einfacher von der Hand als etwa in den Profi-Apps von Adobe. Und da Figma komplett im Browser läuft, lassen sich Projekte unterwegs am Tablet anfangen und zu Hause am Rechner vollenden. Und die Kolleginnen können immerzu live mitarbeiten.

Mit Plug-ins von Drittanbietern lässt sich der Funktionsumfang von Figma rasch vergrößern: Die Erweiterungen vereinfachen etwa den Import von Icons und Fotos, sie liefern stilvolle Illustrationen zu und füllen Textrahmen mit Blindtexten. Kurz gesagt: Plug-ins erleichtern die tägliche Arbeit von Webdesignern, Grafikern, UI-Designern oder Social-Media-Redakteuren ungemein. Die folgende Auswahl stellt hilfreiche Figma-Plug-ins vor, die sich in der Praxis bewährt haben.