Inhaltsverzeichnis Webentwicklung: So gelingt der Umstieg auf Bootstrap Version 5 Neuerungen von Bootstrap 5

Ganz und gar responsiv Navigation, Jumbotron-Komponente und Schreibrichtung Karten und Raster Weitere Neuerungen

Mit dem beliebten Frontend-Framework Bootstrap erstellen Sie rasch Layouts für Webseiten mit allem, was dazugehört – von einfachen Komponenten wie Buttons bis zu ausklappbaren Navigationsleisten. Die Bootstrap Version 5 bringt dabei im Vergleich zu ihren Vorgängern einige grundsätzliche Neuerungen.

Wie Sie Layouts in Bootstrap 5 erstellen, zeigen wir anhand der Umsetzung eines einfachen Beispiels mit typischen Komponenten: eine Navigation, die bei kleinem Viewport zum Hamburger-Icon wird und sich dann per Klick darauf aus- und einklappen lässt; ein hervorgehobener Bereich, der in Bootstrap 4 über eine Jumbotron-Komponente realisiert wird, in Bootstrap 5 über Hilfsklassen; außerdem Karten und Footer-Raster.

Anhand des Beispiels zeigen wir die Unterschiede zwischen Version 4 und Version 5 – sodass Sie direkt sehen, welche Änderungen für das Upgrade in die neue Version nötig sind.