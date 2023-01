Weitere "Designs" für Windows

Windows kennt "Designs", also Pakete, mit denen sich auf einen Schlag Desktop-Hintergrundbild, Mauszeiger, Sounds und die Farben von Taskleiste, Startmenü und Fensterrahmen anpassen lassen. Weil die Auswahl von Haus aus erst mal begrenzt ist, möchte ich weitere herunterladen. Doch wenn ich in den Einstellungen unter Personalisierung/Designs auf "Designs durchsuchen" klicke, lande ich zwar wie versprochen im Store, aber sehe dort keine Designs, sondern bloß die Startseite.

Bei unseren Tests passierte das ebenfalls manchmal. In anderen Fällen zeigte der Store stattdessen "Beliebteste Apps", und zu denen gehören nach Microsoft-Lesart immerhin auch einige Designs. Eine weit größere Auswahl zeigt der Store, wenn Sie explizit nach Designs suchen. Dazu dürfen Sie aber – willkommen bei Microsoft – nicht etwa den Suchbegriff "Designs" verwenden (damit finden Sie stattdessen Apps), sondern stattdessen "Themes". Das ist der Name, den solche Pakete vor der Umbenennung in "Designs" trugen. Und verwenden Sie wirklich den englischen Begriff "Themes", denn mit dem deutschen "Themen" finden Sie wieder nur Apps.

(axv)