Inhaltsverzeichnis Welche Elektroarbeiten man am Haus selber übernehmen kann Was verboten ist

Was man darf Bestandsschutz Lebensgefahr Fachgerechte Ausführung von Elektroarbeiten Fazit Artikel in Make Magazin 7/2022 lesen

Wer heutzutage einen Neubau beginnt oder einen Altbau renovieren möchte, kommt irgendwann an den Punkt, dass Elektroarbeiten ausgeführt werden müssen. Handwerker sind aber knapp und es gibt lange Wartezeiten. Deshalb ist die Versuchung groß, bei der Elektroinstallation selbst Hand anzulegen.

Da hat aber der Gesetzgeber etwas dagegen. Denn Elektroarbeiten gehören zu den gefahrenbewehrten Arbeiten und unterliegen dem Meisterzwang. Das heißt: Nur ein in der Handwerksrolle eingetragener Meister mit Elektrobetrieb darf Arbeiten an einer Elektroinstallation vornehmen. Ist dies nicht der Fall, so erlischt jeglicher Versicherungsschutz und der Eigentümer der Immobilie ist voll haftbar. Die Einschränkungen gehen sogar soweit, dass für das Aufhängen einer Deckenlampe ein Elektriker gerufen werden müsste.

Dieser Artikel zeigt, wo die Grenzen sind: Was man noch in jedem Fall problemlos selbst ausführen kann, aber auch, an welche Arbeiten man sich auf eigenes Risiko noch rantrauen kann, wenn man weiß wie, und entsprechend sorgsam arbeitet.