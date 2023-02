Inhaltsverzeichnis Werkstatt zum Mitnehmen: Mobile Maker-Werkbank bauen Kernkompetenz: Werkbank Regal- und Werkzeugkisten-Modus Artikel in Make Magazin 1/2023 lesen

Ich wollte ein kleines Regal für Modellbaufarben bauen, lebte zu der Zeit aber in einer Mietwohnung in Hannover. Bei dem Versuch, Leisten mit einer Stichsäge abzulängen, leidete nicht nur mein Rücken, auch dem Dielenboden sah man dieses Projekt bis heute an. Zwar wohne ich inzwischen woanders, der Wunsch nach einer kleinen, mobilen Werkbank ist jedoch geblieben. Diese wäre nicht nur rund ums eigene Haus praktisch, sie könnte auch bei den kleinen Arbeiten für Freunde oder Familie einfach mitgenommen werden und den dortigen Dielenboden vor ähnlichem Schicksal bewahren.

Herausgekommen ist diese kleine Werkbank, die sich an die beliebte Multifunktionstisch-Bauweise (MFT) von Festool anlehnt, mit den charakteristischen 20-Millimeter-Spannlöchern in der Arbeitsfläche und einem großen Zubehörangebot zum Fixieren von Werkstücken, rechtwinkligen Sägeschnitten und Ähnlichem. Eine genaue Bauanleitung der Werkbank gibt es als Video auf unserem YouTube-Kanal, eine Teileliste und technische Zeichnungen haben wir verlinkt.

Die Werkbank besteht aus einem rechteckigen Rahmen sowie zwei Zwischenbrettern aus Multiplex und der Arbeitsfläche aus schwarzem MDF. Die Dimensionen sind so gewählt, dass Sie sich die benötigten Holzplatten in den meisten Baumärkten zuschneiden lassen können.