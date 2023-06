Inhaltsverzeichnis Wie KI den Arbeitsmarkt verändern wird: Neue Jobs, bedrohte Jobs KI übernimmt Standardfälle Maschinelle Helfer KI als Copilot Blick in die Glaskugel Artikel in c't 15/2023 lesen

Forscher des ChatGPT-Betreibers OpenAI haben gemeinsam mit Wissenschaftlern der University of Pennsylvania modelliert, welche Tätigkeiten welcher US-amerikanischen Berufe sich wie stark durch die neuen großen Sprachmodelle vereinfachen lassen. Demnach sind rund 80 Prozent der Arbeitnehmer in den USA in Berufen tätig (PDF), in denen mindestens eine Aufgabe durch generative KI schneller erledigt werden kann. Lediglich für Berufe, in denen viel mit der Hand gearbeitet wird, werde KI nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Eine Studie der Investmentbank Goldman Sachs weist in eine ähnliche Richtung (PDF). Die Autoren dieser Untersuchung gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel der derzeitigen Arbeitsplätze in den USA einen gewissen Grad an KI-Automatisierung erfahren werden. Generative KI könne in den USA bis zu einem Viertel der derzeit von Menschen geleisteten Arbeit übernehmen. "Rechnet man unsere Schätzungen auf die ganze Welt hoch, so könnte generative KI das Äquivalent von 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen der Automatisierung aussetzen", schreiben die Wissenschaftler.

Allerdings entstehen dieser Studie zufolge durch KI auch neue Berufe. Generative KI werde die Arbeitsproduktivität in den USA in den kommenden 10 Jahren jährlich um knapp 1,5 Prozent steigern, so die Autoren; weltweit liege dieser Wert sogar bei sieben Prozent.