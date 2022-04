Inhaltsverzeichnis Wie Sie Android und Apps datensparsam nutzen Alternative Apps: Gleiche Funktionen Browser Alternativen und Add-ons Android-Einstellungen Browser statt App Spy- und Werbe-Tracker Zweitprofil anlegen Fazit Artikel in c't 8/2022 lesen

Auf modernen Smartphones fließen Daten über unterschiedliche Wege zu verschiedenen Unternehmen ab – und in leider in größerem Maß, als man glauben würde. Android überträgt zum Beispiel Telemetrie- und Nutzungsdaten an Google und viele Apps erheben die Daten ihrer Nutzer.

Im Folgenden zeigen wir, wie Sie Ihr Smartphone mit Einstellungen in Apps und Betriebssystem möglichst datensparsam benutzen. Und da man den Apps nicht ansieht, was für Daten sie versenden und welche Tracker sie mitbringen, stellen wir zu den vielen vorinstallierten Apps diverse Alternativen vor.

Zudem erklären wir, wie Sie Tracker erkennen und mit welchen Tools aus dem Play Store Sie sie zum Schweigen bringen. Puristen wird das nicht reichen, sie schwören darauf, ihr Smartphone mit einem Custom-ROM im Idealfall komplett frei von Google- und Hersteller-Apps zu halten – mehr dazu in diesem Artikel.