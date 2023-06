Inhaltsverzeichnis Wie Sie Ihre Bash-Prompts individualisieren Funktionsaufrufe Textformatierungen Tipps zum Basteln von Prompts Artikel in c't 15/2023 lesen

Die meisten Linux-Distributionen nutzen standardmäßig die "Bourne Again Shell" (Bash) mit einer mehr oder weniger schlichten Eingabeaufforderung, auch Prompt genannt. Diverse Projekte für diese und andere Shells motzen den Prompt auf.

Aber auch mit etwas Handarbeit kann man persönliche Prompts basteln und lernt nebenbei ein wenig über Shell und Terminal. Grundsätzlich fällt es denkbar leicht, die Eingabeaufforderung zu konfigurieren: Die Bash nutzt als Prompt schlicht das, was in der Variablen PS1 steht. Um testweise einen individuellen Prompt zu definieren, reicht es also, den Wert dieser Variable zu überschreiben:

PS1='Hallo: '