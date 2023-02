Inhaltsverzeichnis Wie Sie Ubuntu auf Displays mit hoher Pixeldichte skalieren Skalierung und Programmanpassung Streamingeinstellungen Linux ganz groß Artikel in c't 5/2023 lesen

Was früher eine angenehme Schriftgröße im Terminal oder ein aussagekräftiges Icon auf dem Linux-Desktop war, ist bei heute gebräuchlichen Monitoren mit hoher Pixeldichte kaum mehr zu erkennen. Abhilfe bringt die Desktopskalierung, die Ubuntu auf Systemen mit hochauflösenden Displays automatisch einschaltet.

Der Vorteil gegenüber einer niedriger eingestellten Bildschirmauflösung liegt darin, dass sie Schriften, Schaltflächen und andere Elemente des Desktops nicht nur vergrößert, sondern auch weiterhin gestochen scharf abbildet. Pixelig und je nach Auflösung sogar unscharf wird die Anzeige hingegen, wenn man beispielsweise statt der nativen Auflösung eines 4K-Panels von 3840 × 2160 Pixel nur eine Bildschirmauflösung von 1920 × 1080 Pixeln einstellt – dann skaliert der Monitor das gesamte Bild inklusive Schriften auf die native Auflösung des Panels.