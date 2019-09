Inhaltsverzeichnis Wie Sie Urlaubsfotos mit wenigen Handgriffen optimieren Richtig fotografieren

Die beste Tageszeit Das Beste herausholen Kontrast verstärken Bildbereiche retuschieren Artikel in c't 20/2019 lesen

Nicht immer herrschen am Urlaubsort ideale Bedingungen zum Fotografieren. Durch mangelnde Planung oder schlechtes Wetter gerät so manches Shooting zu einem kleinen Fiasko. Beim Sichten zu Hause macht sich Enttäuschung breit, wenn die Bilder nicht wirken wie beabsichtigt. Bildbearbeitungsprogramme helfen, diese Fotos zu retten.

Das muss nicht bedeuten, dass Sie viele Stunden am Computer verbringen müssen. Oft reichen ein paar grundlegende Kenntnisse, um aus den Bildern schnell und einfach das Beste herauszuholen. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie durch ein paar Züge an den Reglern von Camera Raw in Photoshop oder Photoshop Elements beziehungsweise des Raw-Entwicklers Lightroom zu optimalen Ergebnissen gelangen.

Ob Sie den Importdialog Camera Raw von Photoshop beziehungsweise Photoshop Elements nutzen oder das Entwickeln-Modul von Lightroom Classic beziehungsweise dem neuen Lightroom CC, spielt keine Rolle, denn diese Adobe-Programme nutzen dieselbe Engine. Die Camera-Raw-Version von Photoshop Elements hat weniger Funktionen als die von Photoshop, enthält aber alle in diesem Artikel verwendeten Filter.