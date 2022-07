Inhaltsverzeichnis Wie Sie alte PCs mit Chrome OS Flex weiterbenutzen Vorbereitungen Einrichtung Software installieren Fazit Artikel in c't 15/2022 lesen

Zu alt für Windows 11, aber zu schade zum Wegwerfen: In vielen Haushalten liegen Laptops in der Schublade, die zwar nicht mehr die allerschnellsten sind, aber ansonsten in einem einwandfreien Zustand. Solch ein Gerät fit zu machen, um es an Freunde oder Familie zu verschenken, ist naheliegend. Oft gilt dabei die Maxime "so einfach wie möglich", weswegen subjektiv weder Windows noch Linux infrage kommen. Hat man schon ein Android-Handy und nutzt Google-Dienste, wäre ein Chromebook passabel. Fotos, Dokumente, Mails & Co. liegen in der Cloud und sind auch auf Chrome OS direkt verfügbar. Es bedient sich außerdem flüssig und intuitiv – dass Microsoft einige Designmerkmale von Windows 11 an Chrome OS angelehnt hat, kann man durchaus als Kompliment an Google verstehen.

Allerdings: Chrome OS war bis vor einiger Zeit nur vorinstalliert auf Chromebooks und -boxen zu haben. Mit Chrome OS Flex bietet Google seit Februar des Jahres 2022 eine Variante des cloudverzahnten Betriebssystems zum Selbstinstallieren auf nahezu beliebigen Rechnern an. Die Mindestvoraussetzungen sind nicht sonderlich hoch: Mindestens 4 GByte RAM und 16 GByte Laufwerksspeicher, dazu ein 64-Bit-Prozessor und eine Grafikeinheit, die beide tunlichst nicht von vor 2010 sein sollten – sonst dürfte laut Google die Performance mies werden. Bis auf wenige Netbooks sollten die allermeisten Notebooks und Desktop-PCs, die nicht älter als zehn bis zwölf Jahre sind, diese Anforderungen erfüllen.

Chrome OS Flex ist hervorgegangen aus dem Betriebssystem CloudReady der Firma Neverware, die Google in der ersten Hälfte des Jahres 2021 übernommen hat. Auch dabei handelt es sich um eine Variante von Chrome OS, oder genauer gesagt: von Chromium OS, der quelloffenen Basis, auf der alle Chrome-OS-artigen Systeme aufbauen. CloudReady haben wir in dem Artikel "Chrome OS: Alte PCs aufmöbeln mit CloudReady" vorgestellt. Chrome OS Flex befindet sich zurzeit offiziell in einem unfertigen Zustand ("Developer-Unstable"). In unseren Tests auf mehreren Rechnern war das kaum ein Problem. Mit der im Juni des Jahres 2022 aktuellen Version 104.0.5087.0 ist uns genau eine Instabilität aufgefallen: Beim Ändern des Hintergrundbildes stürzte die Bilderauswahl hin und wieder ab.