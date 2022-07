Inhaltsverzeichnis Anleitung: Creality Ender 3 zum Farb-3D-Drucker umbauen Mechanik einbauen Maße ermitteln Cura modifizieren Farbig slicen Artikel in Make Magazin 3/2022 lesen

Das Projekt benutzt einen handelsüblichen Creality Ender 3, der mit transparentem, farblosen Filament druckt. Nach jeder Druckschicht wird diese per Filzstift eingefärbt. Bis zu sieben Farben sind möglich: sechs per Filzstift erzeugte plus die Grundfarbe des Filaments. Eines sei aber vorweggesagt: Das Projekt ist mehr ein Proof of Concept, mit dem man nicht von Anfang an perfekte Ergebnisse erwarten darf, sondern noch viel Arbeit in die Feinjustierung bei den Druckereinstellungen stecken (PDF) muss.

Die Filzstifte hängen in einer Halterung, die am oberen Querträger des Druckers sitzt. Nach dem Druck eines Layers holt sich der Druckkopf den jeweils passenden Filzstift aus der Halterung. Dazu sitzt am Druckkopf eine passende Stiftaufnahme. Gesteuert wird dies durch G-Code-Befehle, die ein Cura-Plug-in beim Slicen in die Steuerdatei für den Drucker automatisch einfügt. In Cura wird dazu ein neuer Filamentdrucker angelegt, der über sieben virtuelle Extruder (einen für jeden Stift plus einen für farblosen Druck) verfügt. Das Druckobjekt muss in Teilen nach Farben getrennt gespeichert worden sein. Die einzelnen Teile werden dann vor dem Slicen den Extrudern zugeordnet.

Im Folgenden zeige ich Ihnen, wie Sie dieses Projekt aufbauen und was zu beachten ist, um brauchbare Resultate zu erzielen. Ausgangspunkt für diesen Artikel ist das GitHub-Projekt 3DPrintColorizer von Sakati84. Seitdem ich mir das kurze Video mit dem beeindruckenden Farbwechsel-Mechanismus angeschaut hatte, faszinierte es mich und ich beschloss es nachzubauen.