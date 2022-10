Inhaltsverzeichnis Wie Sie mit PDF24 kostenlos Dokumente bearbeiten PDF erzeugen Seiten zusammenfassen und scannen Bewerbungsunterlagen und Rechnungen erstellen Anonymisierungen und Sicherheit Fazit Artikel in c't 22/2022 lesen

Mit den meisten kostenlosen PDF-Programmen kann man Dokumente nur lesen und kommentieren. Wenn man aber einzelne Seiten aus einer Präsentation entnehmen, Bewerbungsunterlagen in einer Datei zusammenstellen oder Texte und Bilder wiederverwerten möchte, ist guter Rat beziehungsweise Editor teuer. Onlinewerkzeuge helfen in der Not – jederzeit, an jedem Gerät, ohne Installation. Eine besonders alltagstaugliche Gratis-Toolsammlung beherbergt PDF24.org von Geek Software aus Berlin. Wir zeigen, was Sie damit alles erledigen können.

Die PDF24-Tools können Sie uneingeschränkt und ohne Anmeldung nutzen, lediglich seinen Fax-Service betreibt der Entwickler als Freemium-Modell und verschickt nur fünf Seiten pro Monat gratis; Windows-Anwender können sich die Tools auch lokal installieren und offline damit arbeiten.

PDF24 präsentiert sämtliche Funktionen in einem Raster aus Schaltflächen; Untermenüs und Optionsfülle wie in komplexeren Programmen gibt es nicht, stattdessen trifft die Software sinnvolle Voreinstellungen. Jede Schaltfläche erfüllt eine einfache Aufgabe, zum Beispiel "Seiten löschen". Ein Klick darauf fordert zum Hochladen des Dokuments auf, ein weiterer führt sie aus. Das Ergebnis kann man anschließend begutachten, herunterladen oder verschicken. Beliebig kombinieren lassen sich die Funktionen daher nicht; einige wie etwa "Seiten extrahieren" oder "Bewerbung erstellen" verketten automatisch logisch aufeinander folgende Schritte.