Wie Sie als Podcaster Geld verdienen können

Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, mit Podcasts Geld zu verdienen: Entweder Hörer finanzieren die Arbeit oder aber Unternehmen und Sponsoren unterstützen den Podcaster mit einem Obolus. Viele Podcaster machen sich jedoch beides zunutze und greifen zur Mischform. Dieser redaktionell bearbeitete Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch "Podcasting! Von erfahrenen Podcastern lernen". Er erklärt, mit welchen Mitteln sich Podcasts monetarisieren lassen. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die Arbeit von erfolgreichen Podcastern.

Bleiben wir zunächst bei der Finanzierung durch Firmen: Ein Unternehmen möchte Werbung in Ihren Podcast-Episoden schalten. Das können herkömmliche Werbespots wie im Radio sein oder sogenanntes Native Advertising. Dabei geht es um vorformulierte Werbetexte oder zumindest grob festgehaltene Inhalte, die Sie selbst in Ihrem Podcast vortragen. Diese Art der Werbung hat sich in vielen Podcasts durchgesetzt – und es ist auch leicht zu erklären, warum das so ist.

Podcasts leben in der Regel von der Authentizität des Podcasters. Wenn dieser die Werbung selbst spricht und spürbar hinter dem Produkt steht, erhöht das das Interesse der Hörer. Es hat fast den gleichen Effekt wie die Empfehlung eines Freundes: Da der Hörer den Sprecher kennt, steigt das Vertrauen in das Produkt und den gehörten Werbetext.