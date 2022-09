Inhaltsverzeichnis Wie Sie mit dem Picaxe Analoge Eingangsspannungen messen können Batterietester aufbauen Aufbau Interne Referenzspannung nutzen Versorgungsspannung überprüfen

In diesem Artikel geht es darum, mit dem Picaxe analoge Eingangsspannungen zu messen. Damit lassen sich beispielsweise Sensoren auslesen, die eine physikalische Messgröße wie Temperatur oder Druck in einen Spannungswert umsetzen. Dafür vergleichen Analog-Digital-Wandler (A/D-Wandler) die eingehende Spannung in immer kleineren Schritten mit einer Referenzspannung, bis sie ein Ergebnis haben – sie nähern sich dem analogen Signal also schrittweise an.

Der integrierte A/D-Wandler des Picaxe verfügt über eine Auflösung von 10-bit, sodass die Eingangsspannung in Digitalwerte im Bereich von 0 bis 1023 (210) umgesetzt wird. Im ersten Schritt wird eine Referenzspannung angelegt, die dem höchsten Bit entspricht – in diesem Fall 512 beziehungsweise 2,5 Volt. Ist diese Spannung niedriger als die zu messende Spannung, wird das Bit im Register auf 1 gesetzt und die Spannung gehalten. Ist sie zu hoch, wird sie zurückgesetzt und das Bit als 0 gespeichert. Mit jedem folgenden Schritt wird die Referenzspannung entsprechend dem nächsten Bit erhöht, verglichen und das Ergebnis gespeichert. Diese Abfolge wiederholt der Wandler, bis alle Bits ermittelt sind. Das Ergebnis ist eine zehnstellige Binärzahl aus Nullen und Einsen.

Im einfachsten Fall kann eine Spannung ohne weiteren Hardwareaufwand gemessen werden, wie die Versorgungsspannung des Picaxe-Chips selbst oder die Spannung einer handelsüblichen 1,5-Volt-Batterie. Beides wollen wir hier ausprobieren. Der Picaxe- Chip besitzt zwar nur einen A/D-Wandler, kann aber dessen Eingang mit C.1, C.2 und C.4 verschalten, sodass man ihn an diesen Pins nutzen kann.