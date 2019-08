Inhaltsverzeichnis Wie dunkle Farben und der Dark Mode die Laufzeit von Smartphones beeinflussen Testprozedere Schwarz läuft am längsten Artikel in c't 18/2019 lesen

Helle Smartphone-Displays entleeren den Akku weitaus schneller als dunkle. Das stellt man ebenso wenig in Zweifel wie den Zusammenhang zwischen dem Druck aufs Gaspedal und dem Spritverbrauch. Aber auch die Farben, die ein Display anzeigt, wirken sich auf den Energiebedarf aus.

Das Prinzip selbst klingt leicht nachvollziehbar, zumindest beim OLED-Display: Die Farben eines Pixels werden darin mithilfe winziger Subpixel erzeugt, die für bestimmte Farben spezialisiert sind und deren Strombedarf variiert. Soll ein Pixel rot leuchten, erstrahlt nur das rote Subpixel darin; bei einem weiß aussehenden Pixel müssen hingegen alle Subpixel eingeschaltet sein, was man aber nur in starker Vergrößerung sieht. In einem schwarzen Pixel bleiben alle Subpixel ganz einfach dunkel und brauchen dann nahezu keinen Strom mehr. Die durchaus variierende Bauweise der Subpixel-Matrix bestimmt, welche der winzigen LEDs leuchten müssen.

Die meisten Smartphones haben heutzutage zwar eine OLED-Anzeige, einige aber stattdessen ein Liquid Crystal Display, kurz LCD. Bei ihnen durchstrahlt eine stets aktive und daher stromhungrige Hintergrundbeleuchtung Flüssigkristalle, die je nach beabsichtigter Farbgebung und Helligkeit moduliert werden. Selbst wenn das LCD ein schwarzes Pixel anzeigen soll, ist die Hintergrundbeleuchtung aktiv. Das lässt erwarten, dass der Stromverbrauch bei LCDs überhaupt nicht von der anzuzeigenden Farbe abhängt. Unsere Messungen zeigen, dass das nicht ganz so einfach ist.