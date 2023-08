Inhaltsverzeichnis Wie werbefinanzierte Streamingdienste Smart-TVs zu Spionen machen Leihen statt kaufen Werbefinanzierte Streams und FAST-Modelle Betriebssysteme Artikel in c't 20/2023 lesen

Wie viele Streaming-Abos haben Sie abgeschlossen? Finden sich darunter bereits kostenlose, die Werbung einblenden? In rein werbefinanzierten Videoangeboten sehen Inhalteanbieter, TV-Hersteller und Werbetreibende die goldene Zukunft. Statt linearem TV gibt es künftig lineares TV-Streaming, und statt jeden Monat teures Geld für Netflix, Disney+ oder Prime Video zu bezahlen, sollen die Zuschauer kostenlose Videostreams mit eingebauten Werbeslots abonnieren.

Auf Smart-TVs sind werbefinanzierte Dienste besonders attraktiv für die Anbieter, weil vernetzte Fernseher sehr viel Persönliches über ihre Nutzer herausfinden können. Etwa den Wohnort, zu welcher Tageszeit eine Person Videos schaut und welche Inhalte sie bevorzugt. Anhand dieser Daten können Werbetreibende ein sehr genaues Nutzerprofil zeichnen, um dann zielgerecht Werbung einzuspielen. Wobei "Werbung" hier nicht nur Produktfotos oder Produktclips für Marken meint, sondern auch Werbung für den nächsten Blockbuster, das kostenpflichtige Streaming-Abo oder den werbefinanzierten TV-Stream.

Laut einer Untersuchung der Marktforscher von Omdia lässt sich mit den Nutzerdaten mehr Geld verdienen als mit der schnöden Hardware: Während die TV-Hersteller mit dem Verkauf des Fernsehgeräts einmalig Erlöse erzielen, können sie das Datengold über die gesamte Nutzungsdauer von fünf bis sieben Jahren abschöpfen. Der Gewinn aus den Daten kann bis zu acht Mal höher sein als durch den Geräteverkauf, erklärt Paul Grey von Omdia. So können die Hersteller ihre eigenen Produkte anhand der Nutzerdaten gezielter am Smart-TV bewerben und Provisionen kassieren für eingebundene Fremdwerbung, oder die Daten direkt an Werbetreibende verkaufen.