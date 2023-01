Wiedergabe von 4K-Video mit VLC überlastet PC

Wenn ich die 4K-Videos von meiner Drohne, einer DJI Mavic 2 Pro, auf meinem PC mit dem VLC Media Player abspielen will, ruckelt die Wiedergabe, das Bild zeigt graue Artefakte und der Prozessorlüfter meines Ryzen 5 1600X dröhnt, weil alle sechs Kerne voll ausgelastet sind. Das H.265-Video liegt auf einer schnellen NVMe-SSD, die Grafikausgabe übernimmt eine GeForce GT 710.

Ruckeln und Bildfehler dürften an der Grafikkarte liegen. Vermutlich ist sie zwar nicht defekt, aber schon zu ihrer Glanzzeit war die GeForce GT 710 nur ein Einsteigermodell. Zudem fehlt ihr die Hardwareunterstützung um den von ihrer Drohne genutzten H.265-Codec zu dekodieren, sodass sie dem Prozessor nicht unter die Arme greifen kann.

Nvidia unterhält eine ziemlich umfangreiche Tabelle mit Hardware-Beschleunigern für Videocodecs, die in GPUs eingebaut sind. Allerdings stehen darin nur die aktuell unterstützten Grafikkarten, die derzeit bis zur Maxwell-Generation (GeForce 750 Ti und höher) zurückreichen – und selbst diese verfügen nur über Hardware-Support für den älteren H.264-Codec.

Das Tool DXVA-Checker zeigt die Videoformate an, die die Grafikhardware (hier eine Intel Arc A380) verarbeiten kann.

Ihre Karte verwendet einen Grafikchip mit der Vorgängerarchitektur Kepler (einige Varianten haben sogar noch ältere GPUs aus der Fermi-Generation von 2011). Das Windows-Tool DXVA-Checker liest aus dem installierten Treiber die per DirectX Video Acceleration (DXVA) unterstützten Video-Formate aus und liefert so Gewissheit über den Status der Videobeschleunigung. Dazu brauchen Sie noch einen Video-Player, der die Fähigkeiten der Grafikkarte nutzt. In dieser Hinsicht fahren Sie mit dem VLC Media Player allerdings schon sehr gut.

(csp)