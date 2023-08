Inhaltsverzeichnis Wikipedia: Wie sie funktioniert, wie sie wirkt und wie man sie sinnvoll nutzt 321 Sprachversionen Wie die freie Enzyklopädie funktioniert Qualitätsprüfung Wikipedia schafft (falsche) Fakten Koordinierte Angriffe Wikipedias großer Nutzen Fazit Artikel in c't 20/2023 lesen

Was haben der Name Wilhelm und Stalins Badezimmer gemeinsam? Beide stehen für die Wirkmacht der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Am Abend bevor Karl-Theodor zu Guttenberg im Jahr 2009 Bundeswirtschaftsminister wurde, dichtete ihm ein anonymer Wikipedia-Nutzer den Vornamen Wilhelm an. Zwar wurde die Änderung schnell entdeckt und rückgängig gemacht, doch tags darauf nutzten Bild-Zeitung und Spiegel trotzdem den falschen Wilhelm.

Stalins Badezimmer tauchte nur wenige Tage später auf: Die Karl-Marx-Allee in Berlin sei zu DDR-Zeiten so genannt worden, behauptete wiederum ein anonymer Nutzer im Wikipedia-Eintrag der Allee. Anders als der falsche Wilhelm blieb diese Änderung jahrelang unentdeckt, der falsche Fakt schaffte es sogar in Reiseführer.

Solche Fakes haben bei Wikipedia schnell Erfolg, weil der Onlinedienst so beliebt ist. Bei Schülern und Studierenden, bei Suchmaschinen, die Wikipedia-Artikel oft sehr prominent präsentieren, und bei Anbietern von Sprachmodellen. Sie trainieren ihre Algorithmen mit den Textmengen aus Wikipedia, weil sie die Texte, die normalerweise kollaborativ entstehen, als hochwertig einschätzen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie selbst Wikipedia-Inhalte bewerten, Fakes erkennen und in der Enzyklopädie recherchieren.