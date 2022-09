Inhaltsverzeichnis WinGet: Programme mit Paketmanager und Skript bequem updaten Die GUI Artikel in c't 20/2022 lesen

Mit WinGet enthält Windows einen Paketmanager, der die Verwaltung installierter Software stark vereinfacht: Er kennt die Download-Adressen von Tausenden Windows-Anwendungen und -Apps und kann sie installieren, ohne dass der Anwender sich durch die üblichen Klick-Orgien hangeln müsste. Was er tun muss, um ein Programm zu installieren oder zu aktualisieren, beschränkt sich auf die Eingabe eines vergleichsweise einfachen Befehls in eine Eingabeaufforderung oder ein PowerShell-Fenster.

Im einfachsten Fall lädt man mit winget install Programmname eine Software herunter und installiert sie in einem Rutsch. Mit uninstall statt install wird man ein Programm wieder los und mit upgrade installiert man ein eventuell vorhandenes Update.