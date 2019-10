Inhaltsverzeichnis Windows 10: Backups mit Bordmitteln erstellen Dateien sichern Dateien wiederherstellen Automatisieren per Kommandozeile Probleme mit dem Systemabbild Fazit

Festplatte kaputt, Laptop gestohlen, Verschlüsselungstrojaner eingefangen – es gibt genug Gründe, seine Daten regelmäßig zu sichern. Aber viele Nutzer vernachlässigen es, ein Backup einzurichten. Im Ernstfall gehen so wichtige Dateien verloren, vom finalen Entwurf der Masterarbeit bis zu gespeicherten Babyfotos.

Windows-Nutzer müssten nicht einmal ein neues Programm installieren, um ein Backup samt komfortabler Wiederherstellungsfunktion einzurichten. Der Dateiversionsverlauf ist bereits installiert und tut genau das, was im Namen steht: Einen Verlauf von verschiedenen Versionen von Dateien anzulegen – also ein Backup in verschiedenen Versionen zu erstellen. Sie benötigen nur ein externes Laufwerk, um mit der Sicherung zu beginnen, etwa einen USB-Stick.

Den Dateiversionsverlauf einzurichten ist nicht gerade selbsterklärend, aber mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung sichern Sie Ihre Daten und erstellen über die Aufgabenplanung automatisierte Backups nach Ihren eigenen Vorgaben.