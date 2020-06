Inhaltsverzeichnis Windows 10: Einstellungen per selbst erstellter REG-Datei schnell ändern Wo liegt was? Verpacken Fazit Artikel in c't 12/2020 lesen

REG-Dateien sind praktisch, um viele verstreute oder schwer zugängliche Änderungen in einem Rutsch auf ein Windows-System anzuwenden – per Doppelklick und Abnicken zweier Dialogfenster. Die allermeisten Einstellungen in Windows haben eine Entsprechung in einem Registry-Schlüssel. Zudem gibt es Einstellungen, die sich in der Home-Edition von Windows nicht setzen lassen, etwa weil dafür der Editor für Gruppenrichtlinien nötig wäre. Die dazugehörigen Registry-Werte wertet Windows aber oftmals trotzdem aus.

Solche REG-Dateien können Sie in vielen Fällen auch selber herstellen. Wir zeigen das anhand eines Beispiels: eine REG-Datei, die die Nutzung der Werbe-ID abschaltet und dabei das Gleiche tut wie das Abschalten der Option "Ermöglicht Apps die Verwendung der Werbe-ID..." in den Datenschutz-Einstellungen von Windows 10.

Wo liegt was?

Zunächst gilt es herauszufinden, wo eine gewünschte Einstellung, die man etwa per Einstellungs-App, Systemsteuerung oder Gruppenrichtlinieneditor setzt, ihre Entsprechung in der Registry hat. Für diesen Zweck ist das Tool Process Monitor (Download) aus Microsofts Sysinternals-Suite hervorragend geeignet. Es ist in der Lage, sämtliche im System laufenden Zugriffe zu protokollieren, also etwa Datei- und Ordnerzugriffe, Start und Beendigung von Prozessen und Threads, und eben auch Registry-Aktivitäten. Für jedes Ereignis nennt der Process Monitor die genaue Uhrzeit, den Namen und die ID des auslösenden Prozesses, den Pfad, eventuelle Details und den Operationstyp, also etwa Datei lesen, Registry-Schlüssel schreiben, Thread erstellen und so weiter.