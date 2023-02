Windows 10: Schneller zum Screenshot eines Bildschirmausschnitts

Ich weiß, dass ich unter Windows 10 nur eine Tastenkombination zu drücken brauche und schon kann ich mit gedrücktem Mauszeiger einen Rahmen um was auch immer ziehen. Sobald ich den Mauszeiger loslasse, landet ein Screenshot des so Eingerahmten in der Zwischenablage. Das finde ich zwar sehr praktisch und würde es gern öfter nutzen – nur vergesse ich immer, welche Tastenkombination das ist.

Sie suchen Windows+Umschalt+S (Merkhilfe: S für Screenshot). Damit rufen Sie die App "Ausschneiden und skizzieren" so auf, dass Sie direkt den Rahmen ziehen können. Gewohnter und leichter zu merken ist jedoch die Druck-Taste. Damit fertigen Sie zwar standardmäßig einen Screenshot des kompletten Desktops an. Doch in den Windows-Einstellungen finden Sie unter "Erleichterte Bedienung" (unter Windows 11: "Barrierefreiheit") in der Kategorienübersicht unterhalb von "Interaktion" den Eintrag "Tastatur". Setzen Sie bei "Funktionsweise der Drucktaste" (Windows 11: "Verwenden der Drucktaste, um ...") den Schiebeschalter auf "Ein", dann funktioniert die Druck-Taste genauso wie Windows+Umschalt+S. Einziger Haken: Für einen Screenshot des kompletten Desktops brauchen Sie anschließend einen Mausklick mehr, nämlich den auf das Symbol ganz rechts ("Vollbildmodus") in dem kleinen Overlay, das Windows für die Screenshot-Funktion anzeigt.

In den Einstellungen zur "Erleichterten Bedienung" lässt sich die Druck-Taste so umwidmen, dass Sie damit auch Bildschirmausschnitte abfotografieren können.

(axv)