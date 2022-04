Inhaltsverzeichnis Windows 10: Wie Sie sich für problematische Updates rüsten Updates verzögern Fehlerhafte Updates deinstallieren Weitere Vorgehensweisen Fazit Glossar: Windows Update Artikel in c't 8/2022 lesen

Unter den Fragen, die unsere Leser an uns richten, sind solche zum Thema Windows Update recht häufig – nicht nur, weil sie immer wieder Probleme bereiten, sondern auch, weil es schwierig ist, Updates einigermaßen sinnvoll zu steuern.

Mit ein paar Handgriffen sind Sie besser auf Update-Miseren vorbereitet. Zunächst einmal sollten Sie einen bootfähigen USB-Stick mit einer Windows-Rettungsumgebung griffbereit haben. Ideal dafür ist das c’t-Notfall-Windows; für die in diesem Artikel beschriebenen Tipps reicht allerdings auch ein normaler Windows-Setup-Stick, den Sie einfach per Media Creation Tool erstellen. Zweitens: Fertigen Sie regelmäßig Backups des Systems an, um die Betriebsfähigkeit wieder herstellen zu können, wenn gar nichts mehr geht – c’t-WIMage ist dafür prädestiniert .

Und drittens: Ist Ihr Systemlaufwerk mit Windows’ bordeigener Verschlüsselungssoftware BitLocker gesichert, heben Sie den Wiederherstellungsschlüssel an einem sicheren Ort auf. Sie brauchen ihn womöglich, wenn Windows nach einem Update nicht mehr startet – oder wenn der PC ihn nach einem Neustart unvermittelt verlangt, weil ein Update das Trusted Platform Module beeinträchtigt hat, mit dem das Systemlaufwerk beim Starten sonst automatisch entriegelt wird.