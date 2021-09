Inhaltsverzeichnis Windows 11: So installieren Sie die Vorabversion auf nahezu beliebigen Rechnern Vorbereitungen Den USB-Stick erstellen Universal-Stick 1: Diskpart Universal-Stick 2: DISM und der MCT-Trick Hardwareanforderungen umgehen Artikel in c't 20/2021 lesen

Ende August 2021 war es so weit: Erstmals veröffentlichte Microsoft ISO-Dateien, die einen vollständigen Installationsdatensatz der Vorabversion von Windows 11 enthalten. "Vollständig" meint, dass nicht nur alles enthalten ist, was während der Installation auf C: landet, sondern auch eine bootfähige, an Windows 11 angepasste Setup-Umgebung. Dabei handelt es sich um eine Art Mini-Windows namens "Preinstallation Environment", üblicherweise abgekürzt zu PE.

Der einfachste Weg, mit der ISO-Datei eine frische Installation einzurichten, ist der Einsatz einer virtuellen Maschine (VM): Neue VM zusammenklicken, ISO-Datei reinhängen, davon installieren, fertig. Wie das am Beispiel Hyper-V gelingt, lesen Sie in diesem Artikel. Sie können die Vorabversion auch auf physischer Hardware installieren. Das große Aber: Wenngleich das Setup-Programm der Vorabversion bei einer Installation in einer VM die Systemvoraussetzungen ignoriert, beachtet es sie bei Installation auf physischer Hardware. Mit Tricks können Sie das jedoch umgehen.

Für eine Installation auf physischer Hardware kommen Sie um das Erstellen eines Setup-Mediums nicht herum. Dieser Beitrag stellt verschiedene Wege vor, wie Sie einen USB-Stick so einrichten, dass Sie davon die Vorabversion von Windows 11 installieren können. Jeder hat andere Vorteile.