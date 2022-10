Windows 11: Unerklärliche Spielabstürze bei "Shadow of the Tomb Raider"

Das Spiel Shadow of the Tomb Raider stürzt auf meinem Windows-11-System häufig ab und ich lande wieder auf dem Desktop. Einen Hardware-Defekt kann ich nahezu ausschließen, auch Temperaturen und Netzteilleistung sind im grünen Bereich. Was kann die Ursache sein?

Dieses Problem trat auch im c’t-Labor auf. Wir haben uns durch nahezu sämtliche passenden Hardware-Komponenten aus dem Bestand gewühlt und außer dem Prozessor auch Speicher, SSD und Netzteil getauscht sowie mehrfach Windows frisch installiert. Am Ende war ein kleines Audio-Utility von Nahimic für die Abstürze verantwortlich, dessen Treiber im Audio-Treiberpaket des Mainboardherstellers (in unserem Fall Asus) enthalten war: der "Sonic Studio Virtual Mixer".

Um die Abstürze zu beheben, genügt es, den Treiber via Windows-11-Gerätemanager stillzulegen. Den Gerätemanager erreichen Sie am schnellsten über die Tastenkombination Win+X für das Kontextmenü des Windows-Startknopfes und dann G für Gerätemanager. Dort finden Sie den Sonic Studio Virtual Mixer unter "Audio, Video und Gamecontroller". Per Rechtsklick auf den Eintrag öffnen Sie dessen Kontexmenü und wählen den Befehl "Gerät deaktivieren".

Der Sonic Studio Virtual Mixer erwies sich als Störenfried. Im Gerätemanager legt man ihn kurzerhand still, wenn ein Spiel scheinbar grundlos abstürzt.

