Windows 11: Vorschaubilder in Taskleiste loswerden

Mich stören die Vorschaubilder, die Windows 11 einblendet, wenn ich – vor allem irrtümlich – mit dem Mauszeiger über gestartete Anwendungen in der Taskleiste fahre. Diese Miniaturansichten der Anwendung verdecken wichtige Anzeigen oder Schaltflächen unten in Fenstern und schließen sich nur widerwillig. Wie werde ich sie ganz los?

Microsoft hat keine offizielle Möglichkeit in Windows 11 eingebaut, diese Vorschau auszuschalten. Auch in den Gruppenrichtlinien, in "Darstellung und Leistung von Windows anpassen", im Microsoft-Tool PowerToys und in Taskleisten-Erweiterungen von Drittanbietern wie StartAllBack wurden wir nicht fündig, wie wir für Sie zusammengefasst haben.

Ein mindestens seit Windows 10 vorhandener Registry-Schlüssel hilft hingegen: Starten Sie regedit.exe und manövrieren Sie zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced und suchen Sie den Eintrag ExtendedUIHoverTime . Wenn er nicht existiert, legen Sie ihn als 32-Bit-DWORD an. Der Wert beschreibt, nach wie vielen Millisekunden die Vorschau aufploppt. Achtung, der scheinbare Maximalwert $ffffffff deaktiviert die Verzögerung komplett; erst fffffffe (entspricht rund 50 Tagen) oder auch schon ffffff schalten die störenden Bildchen faktisch aus. Wollen Sie die Vorschau ab und zu doch nutzen, suchen Sie einen Kompromiss mit Werten um 5000 Millisekunden, also hexadezimal 1388 , damit die Vorschau erst später erscheint.

Damit die Taskleiste den neuen Wert nutzt, müssen Sie den Explorer neu starten. Das gelingt am einfachsten im Task-Manager, den Sie per Strg+Umsch+Esc öffnen, mit Rechtsklick auf den Eintrag "Windows-Explorer". Finden Sie den Eintrag dort oben unter "Apps" nicht, öffnen Sie beispielsweise per Win+E ein Explorer-Fenster.

Wie lang ist der Text denn nun? Die Vorschaubilder von Windows 11 verdecken oft Wichtiges, wenn man mit der Maus irrtümlich über die Taskleiste fährt.

(jow)