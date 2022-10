Windows-Benachrichtigungen abschalten

Ich benutze gerne das in Windows eingebaute Snipping Tool, um Screenshots zu machen. Eines allerdings nervt: Jedes Mal, wenn das Programm ein Bild in die Zwischenablage packt, schickt es mir eine Benachrichtigung in den System-Tray. Kann man die Meldungen irgendwie abschalten?

Ja, das geht. Am einfachsten dürfte es sein, beim nächsten Mal, wenn so eine Meldung auftaucht, diese mit der rechten Maustaste anzuklicken und "Alle Benachrichtigungen für Snipping Tool deaktivieren" auszuwählen. Sollten Sie es sich später einmal anders überlegen oder auch andere Benachrichtigungen ein- oder ausschalten wollen, finden Sie alle Programme, die schon mal so eine Meldung abgesetzt haben, auf der Seite "System/Benachrichtigungen" (Windows 11) beziehungsweise "Benachrichtigungen & Aktionen" (Windows 10) in den Einstellungen.

Mit den dort angezeigten Schaltern können Sie für jede Anwendung festlegen, ob Sie überhaupt Nachrichten von der jeweiligen App sehen wollen. Mit einem Klick auf den Pfeil nach rechts bei einem Programm öffnen Sie eine weitere Seite, auf der Sie das Aussehen, die akustische Signalisierung und die Priorität der jeweiligen Benachrichtigung einstellen können.

Dass eine Anwendung (hier: Snipping Tool in Windows 11) das Benachrichtigungscenter mit Meldungen überflutet, verhindern Sie in den Systemeinstellungen.

(hos)