Windows: Datei Thumbs.db löschen

Ich habe alle möglichen Tipps gelesen, wie man die Datei thumbs.db unter Windows löschen kann. Bisher habe ich noch keinen gefunden, der funktioniert, haben Sie einen Tipp für mich?

Meinen Experimenten zufolge legt ein aktuelles Windows 11 diese Dateien weder an, noch wertet es bestehende aus. Wenn Sie solche Dateien noch aus früheren Windows-Versionen auf Ihrer Festplatte oder SSD haben, können Sie sie loswerden, indem Sie ein PowerShell-Fenster öffnen und dort folgenden Befehl eintippen:

dir c:\thumbs.db -File -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue -Force | Remove-Item -Force

Den Laufwerksbuchstaben (c:) können Sie dabei an Ihre Wünsche anpassen. Achtung: Der Befehl fragt nicht nach einer Bestätigung und löscht die Dateien endgültig, also nicht über den Papierkorb – sie sind danach unwiederbringlich verloren.

(hos)