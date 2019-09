Inhaltsverzeichnis Windows 10: So sehen Sie, was wirklich auf dem Datenträger liegt Versteckte Dateien Dateiendungen anzeigen Mehr als nur Dateimanager 32-Bit-Umleitungen Artikel in c't 20/2019 lesen

Um den Einsatz des Explorers als Dateimanager kommt man unter Windows allein schon deshalb nicht herum, weil auch die meisten Öffnen- und Speichern-Dialoge letztlich bloß Explorer-Fenster sind. Doch was man im Explorer zu sehen bekommt, entspricht nur selten der vollen Wahrheit: In der Standardkonfiguration blendet der Explorer Dateiendungen sowie viele Dateien und Ordner aus, fälscht Namen und Pfadangaben mancher systemeigener Ordner und zeigt Verzeichnisse, die gar keine sind.

Das ist keineswegs als Schikane gedacht: Windows will sich selbst sowie die installierten Anwendungen schützen, um sicherzustellen, dass der Anwender stets vor einem funktionierenden Betriebssystem sitzt. Wer weiß, wie es geht, kann trotzdem sehen, was wirklich auf dem Datenträger liegt. Dieser Beitrag zeigt die nötigen Handgriffe am Beispiel von Windows 10 Version 1903.

Versteckte Dateien

Der Explorer blendet standardmäßig alle Dateien und Ordner aus, die eines der Attribute "Versteckt" und "System" tragen. So markiert sind vorrangig Dateien, mit denen vor allem Laien ohnehin nichts anfangen können. Damit solche Nutzer nicht nach dem Motto "kenn ich nicht, brauch ich nicht, kann weg" versehentlich wichtige Daten löschen, versteckt Windows sie. Ändern können Sie das in den Ordneroptionen des Explorers, zu finden unter Ansicht/Optionen/Ansicht: Entfernen Sie das Häkchen vor "Geschützte Systemdateien ausblenden", zeigt der Explorer danach Dateien trotz "System"-Attribut.