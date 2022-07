Windows-Lizenzen und virtuelle Maschinen

Ich betreibe Windows in einer virtuellen Maschine (VM). Dafür habe ich eine separate Lizenz einer für meine Zwecke ausreichenden Home-Edition gekauft. Doch nun stolperte ich im Internet über Aussagen, denen zufolge Home gar nicht in VMs genutzt werden dürfe. Andere behaupten sogar, dass das nur mit Enterprise-Editionen mit speziellen Lizenzen erlaubt sei.

Solche Aussagen finden sich reichlich, und oft sind sie mit durchaus echten Zitaten von Microsoft untermauert. Das Entscheidende: Sie beziehen sich meist auf US-amerikanisches Recht. Auf der anderen Seite des großen Teichs darf Microsoft den Nutzern vorschreiben, auf welcher Art von PC Windows installiert werden darf (und noch mehr).

Hierzulande ist die rechtliche Situation aber eine andere. Sofern Sie die Lizenz im Einzelhandel kaufen, geht es den Konzern nach dem deutschen Urheberrecht nichts an, auf welchem PC Sie sie einsetzen. Sie dürfen sie als rechtmäßiger Besitzer auf einem beliebigen Gerät einsetzen. Es ist also egal, ob es sich dabei um echte Hardware oder um eine virtuelle Maschine handelt. Die Edition spielt ebenfalls keine Rolle, Sie dürfen also sehr wohl auch Windows Home in einer VM installieren.

Komplizierter wird es, wenn Sie beispielsweise als Unternehmen einen Vertrag direkt mit Microsoft oder einem vom Konzern autorisierten Lizenzhändler abschließen. Dann gilt, was Sie dabei unterschreiben, und aus der Nummer kommen Sie allenfalls dann wieder raus, wenn Sie den Vertrag anfechten und vor Gericht Recht bekommen. Wenn nach einem Blick in Ihren Vertrag Unklarheiten über den Einsatz in einer VM bleiben, sollten Sie nicht ausgerechnet Microsoft oder Ihren Lizenzhändler dazu befragen. Die wollen Ihnen vor allem möglichst viele Lizenzen verkaufen, sind also befangen. Wenden Sie sich stattdessen an einen unabhängigen Rechtsanwalt für IT-Recht.

Tipp: Als System-Builder-Lizenzen gibt es zwar nur die Editionen Home und Pro, doch die dürfen alle erwerben, und Sie dürfen sie grundsätzlich in einer VM nutzen. Mit solchen Lizenzen sind daher sowohl Privatkunden als auch Unternehmen, Behörden, Vereine und so weiter allesamt auf der sicheren Seite. Wir haben ebenfalls eine Artikelserie mit einer umfangreichen Kaufberatung zu Windows-Lizenzen veröffentlicht.

(axv)