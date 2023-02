Windows: Wo ist mein Desktophintergrundbild?

Vor einiger Zeit habe ich irgendwo im Netz ein hübsches Bild gefunden, es heruntergeladen und als Hintergrund für meinen Windows-Desktop festgelegt. Aus irgendwelchen Gründen zeigt mir Windows nun aber nicht mehr das Bild auf dem Desktop an, sondern nur noch Schwarz. Das Blöde: Ich weiß nicht mehr, wo und unter welchem Namen ich das Bild auf der SSD gespeichert habe.

Auch uns ist es schon passiert, dass der Windows-Desktop plötzlich schwarz war. Einen Grund dafür kennen wir nicht. Der Fehler war bei uns nie reproduzierbar und trat bislang nur sporadisch auf. Es reichte aber stets ein Neustart des Betriebssystems, damit das Bild wieder auf dem Desktop prangte. Falls das gerade nicht infrage kommt: Das Bild finden Sie auch ohne Kenntnis des Namens auf Ihrer SSD wieder. Windows speichert Name und Pfad in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop in der Zeichenfolge WallPaper .

Bei unseren Versuchen war dort auf manchen Systemen die Datei "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper" (ohne Endung) eingetragen. Dabei handelt es sich dann um eine JPG-Datei, die Windows sich aus dem ursprünglich eingetragenen Hintergrundbild zurechtgerechnet hat. Indem Sie die Datei kopieren und mit passender Dateiendung versehen, kommen Sie zumindest noch an das Motiv heran, auch wenn dem Bild möglicherweise das letzte Quäntchen Auflösung fehlt.

