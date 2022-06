Windows in bestimmten WLANs stummschalten

Gibt es eine Möglichkeit, mein Windows-Notebook abhängig von der Verbindung zu einem bestimmten WLAN-Netz stumm zu schalten? Ich vergesse nämlich gern mal, dies manuell zu tun und ankommende Anrufe oder Benachrichtigungstöne sind in Präsenzveranstaltungen an der Uni schon etwas peinlich für mich und störend für andere.

Ihr Anliegen lässt sich mit einem Eintrag in die Aufgabenplanung von Windows unter Zuhilfenahme des kostenlos verfügbaren Programms NirCmd erfüllen; vermutlich brauchen Sie die 64-Bit-Version. NirCmd ist ein Vielzweckprogramm, mit dem Sie nicht nur die Lautstärkesteuerung, sondern etwa auch Ihr Startmenü und allerlei Systemeinstellungen per Kommandozeile zugänglich machen.

Entpacken Sie die heruntergeladene Zip-Datei in irgendeinen Ordner und merken sich den Pfad. Doch zunächst geht es in die Windows-Aufgabenplanung. Die starten Sie, indem Sie das Windows-Startmenü öffnen und die ersten Buchstaben von "Aufgabenplanung" in das Suchfeld eintippen. Mit einem Rechtsklick auf die "Aufgabenplanungsbibliothek" und der Auswahl des Befehls "Aufgabe erstellen" starten Sie das Anlegen eines neuen Tasks. Unter "Name" und "Beschreibung" können Sie eingeben, was immer Ihnen hilft, die Aufgabe später wiederzufinden. Auf der Seite "Trigger" klicken Sie auf "Neu" und wählen aus der Liste "Aufgabe starten" den Eintrag "Bei einem Ereignis" aus. Als Protokoll wählen Sie "Microsoft-Windows-NetworkProfile/Betriebsbereit", als Quelle "NetworkProfile" und als Ereignis-ID tragen Sie die 10000 ein. Nach einem Klick auf OK landen Sie wieder im Dialog "Aufgabe erstellen"; wechseln Sie auf die Seite "Bedingungen". Hier müssen Sie die Option "Aufgabe nur starten, falls Computer im Netzbetrieb ausgeführt wird" deaktivieren, damit das Ganze auch abseits einer Steckdose funktioniert. Unter "Nur starten, wenn folgende Netzwerkverbindung verfügbar ist" wählen Sie nun noch die WLAN-ID des Uni-Netzwerks aus.

Fehlt noch die Angabe, was beim Aufbau der Netzverbindung passieren soll. Das tragen Sie auf der Seite "Aktionen" ein: Klicken Sie dort auf "Neu". "Programm starten" ist schon korrekt als Aktion ausgewählt. Unter "Programm/Skript" tragen Sie das oben entpackte Programm ein, also so etwas wie "C:\Pfad\zu

ircmd.exe". Hinter "Argumente hinzufügen (optional)" tippen Sie "mutesysvolume 1" ein – das ist der Unterbefehl, der NirCmd auffordert, die Lautsprecher auszuschalten. Zweimal auf OK geklickt, fertig.

Wenn Sie wollen, können Sie auf dieselbe Weise die Lautsprecher auch wieder einschalten lassen, sobald Sie das Uni-Netz verlassen. Dazu erstellen Sie eine zweite Aufgabe gemäß obiger Anleitung, aber mit folgenden Änderungen: Als Ereignis-ID des Triggers tragen Sie 10001 ein, die Option "Nur starten, wenn folgende Netzwerkverbindung verfügbar ist" bei den Bedingungen lassen Sie ausgeschaltet und das Argument für nircmd lautet "mutesysvolume 0".

In der Aufgabenplanung lässt sich Windows unter anderem abhängig von bestimmten WLAN-Verbindungen steuern.

(hos)