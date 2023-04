Windows ohne Netzwerkzugriff installieren

Ich möchte aus Sicherheitsgründen bei der Installation von Windows 11 gern die Zwangsverbindung mit dem WLAN und Netzwerk überspringen, ohne dazu extra die Hardware auszubauen. Eine Option dafür bietet das Setup allerdings nicht mehr an. Wissen Sie Abhilfe?

Ja, das ist nach wie vor möglich. Microsoft versteckt diese Option inzwischen aber etwas besser vor dem unbedarften Nutzer. Wenn Sie während des Setups aufgefordert werden, sich mit einem Netzwerk verbinden zu lassen, drücken Sie Umschalt+F10. Im nun erscheinenden Kommandozeilenfenster geben Sie oobe\bypassnro ein.

Nach der Bestätigung mit Enter startet das Windows-Setup erneut und Sie müssen noch einmal Länder- und Tastatureinstellungen abnicken, bevor die Aufforderung erneut erscheint – nun allerdings mit der Option "Ich habe kein Internet". Wählen Sie diese aus, versucht Microsoft noch einmal, Sie doch noch zu einer Netzwerkverbindung zu überreden, was Sie mit "Mit eingeschränkter Einrichtung fortfahren" nun aber überspringen können. Dann bekommen Sie ein nacktes Windows 11 ohne Apps wie Spotify, Candy Crush Saga und Co, nur Microsofts OneDrive bleibt weiterhin an Bord.

(csp)