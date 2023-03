Inhaltsverzeichnis WireGuard-VPN: Wie Sie Fritzboxen und OpenWrt-Router miteinander verbinden Voraussetzungen Installation und Heimnetzverbindung Internetverbindung und Hotspot-Verwaltung Artikel in c't 8/2023 lesen

Das quelloffenene Routerbetriebssystem OpenWrt verwandelt kompatible Router in Netzwerk-Allrounder. Tausende Softwarepakete erlauben einem, das Basissystem an eigene Wünsche anzupassen. Es gibt eine Ausnahme: IPsec-VPN-Verbindungen zu Fritzboxen haben, zumindest bei unseren Versuchen, nie zuverlässig funktioniert. Das ärgert besonders Reiserouternutzer, die ihre Mobilgeräte von unterwegs sicher aufs Heimnetz zugreifen lassen wollen.

Eine Lösung liefert AVM mit der Firmware FritzOS 7.50: WireGuard. Dieses VPN-Protokoll ist auf Fritzboxen nicht nur meist schneller als das angestaubte IPsec, sondern auch in puncto Konfiguration sehr einfach gehalten.

Dementsprechend leicht finden beliebige WireGuard-Clients den Weg ins fritz'sche Heimnetz, und mit wenigen Handgriffen in OpenWrt kann man den gesamten Datenverkehr durch den Tunnel zum Heimanschluss und von dort ins Internet schieben. So ist man sicher in öffentlichen Netzen unterwegs, ohne noch zusätzlich einen VPN-Anbieter zu bezahlen.