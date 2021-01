Inhaltsverzeichnis Wissensdatenbank und papierloses Büro: Zweitgedächtnis Devonthink 3 Die Datenbanken von Devonthink

Daten importieren oder indexieren

Eingangsgruppen nutzen

Daten und Dokumente erfassen

Datenbanken und Dokumente exportieren

Unterstützte Text- und Dateiformate

Gescannte Dokumente durchsuchbar machen

Dokumente und Informationen organisieren

Intelligente Funktionen verwenden Daten finden und intelligente Regeln nutzen Fazit und weitere Hilfen bei der Bedienung

Trotz des Zeitalters der Digitalisierung arbeiten wir heutzutage noch immer im Wesentlichen papierbasiert. Allein um unsere Ressourcen zu schonen, ist es daher sinnvoll, das „papierlose Büro“ anzustreben. Der Begriff bezieht sich vor allem auf das digitale Dokumentenmanagement. Mit Devonthink sammeln Sie komfortabel Informationsbruchstücke aus dem Internet, speichern ganze Webinhalte, PDFs, Scans von Rechnungen, Screenshots und vieles mehr. Dank der „künstlichen Intelligenz“, mit der es Dokumente und eingefügte Inhalte verarbeitet, geht das Programm weit über das reine Verwalten von Dokumenten hinaus.

Sicher könnten Sie sich auch im Finder eine geeignete Ordnerstruktur schaffen und dann der Spotlight-Suche vertrauen. Am Ende bleibt aber meist ein Berg an Informationsschnipseln und Dokumenten, den Sie nur mit größerem Aufwand weiter verwerten können – vorausgesetzt, Sie finden das gerade Benötigte überhaupt wieder.

Mit Devonthink organisieren Sie Ihre Dokumente in Datenbanken. Damit ist zum einen der Speicherort für Dokumente im Benutzerordner gemeint (Standard: ~/Datenbanken) und zum anderen der Ort in der Programmoberfläche, an welchem Sie Ihren Dokumentenbestand organisieren.