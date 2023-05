Inhaltsverzeichnis Wie Sie ESP32-, Arduino- und Raspi-Projekte im Browser simulieren Eine Handvoll Mikrocontroller Erweiterte Funktionen Ein schneller Testlauf Virtuell verbunden Programmablauf Teilen und herunterladen Artikel in Make Magazin 3/2023 lesen

Projektideen finden einen manchmal in den ungünstigsten Situationen: unterwegs, unter der Dusche oder wenn man es sich gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht hat. Manchmal wartet man aber auch einfach nur auf die bestellte Hardware, um sein Projekt endlich in die Tat umsetzen zu können. Wer vorab schon seine Ideen festhalten und testen will, kann dafür einen Simulator verwenden wie das von Uri Shaked ins Leben gerufene Wokwi.

Damit ihr wisst, was ihr in etwa von dem Simulator erwarten könnt, gibt euch dieser Artikel einen Einblick in die verfügbaren Werkzeuge. Außerdem zeige ich euch anhand eines Beispiel-Projekts, wie schnell man mit Wokwi erste Prototypen erstellen kann.

Wokwi ist eine Web-Anwendung, mit der man Mikrocontroller-Projekte in einem Browser planen und simulieren kann, ohne dafür eine zusätzliche Software oder App installieren zu müssen oder durch eine Fehlbeschaltung echte Hardware zu gefährden. Die Berechnungen des Simulators finden, wie bei Web-Apps üblich, auf einem Server statt, sodass der Browser lediglich als Client genutzt wird. Dadurch funktioniert Wokwi auf einer Vielzahl internetfähiger Endgeräte, z. B. auch in Klassenzimmern, die nicht über die neueste Hardware verfügen oder unterwegs auf einem Smartphone oder Tablet.