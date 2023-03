Word: Kein Subset-Menü im Symbol-Dialog

Ich möchte ein Symbol in Word einfügen. Den Dialog dafür erreiche ich über das Einfügen-Menü, in dem ich bei "Symbol" auf "Weitere Symbole…" klicke. Das Menü öffnet den üblichen Dialog, doch er zeigt nicht alle Symbole an und das Subset-Ausklappmenü fehlt. So kann ich kein spezielles Subset auswählen – um aber zum Beispiel ein Summenzeichen einzufügen, brauche ich das Subset "Mathematische Operatoren".

Dass das Subset-Menü für Symbole nicht erscheint, kann verschiedene Gründe haben. Probieren Sie im Zweifel die folgenden beiden Lösungswege aus.

Lösung 1: Wählen Sie im Symbol-Dialog oben links eine andere Schriftart aus, denn für manche Schriftarten, zum Beispiel Wingdings, zeigt Word keine Subsets an und daher auch kein Subset-Menü. Die Standardauswahl ist "(normaler Text)", damit zeigt Word das Menü an.

Lösung 2: Unten rechts im Dialogfenster steht "Zeichencode: [Nummer] von: [Ausklappmenü]". Wählen Sie im Ausklappmenü "Unicode (hex)", dann erscheint auch das Subset-Menü. Für die anderen beiden Zeichensätze "ASCII (dezimal)" und "ASCII (hex)" zeigt Word keine Subsets an.

Um in Word Symbole schnell zu finden, hilft die Subset-Auswahl. Die wird allerdings nur angezeigt, wenn Schriftart und Zeichensatz passen.

