Word: Kompatibilitätsmodus bei neuen Dokumenten

Dass Microsoft Word automatisch in einen Kompatibilitätsmodus schaltet und das im Fenstertitel anzeigt, wenn ein Dokument in einem älteren Office-Format geöffnet wird, ist mir bekannt. Jedoch legt mein aktuelles Word auch neue Dokumente grundsätzlich im Kompatibilitätsmodus an. Was ist da los?

Wenn Sie in Word eine neue Textdatei anlegen, ohne explizit eine Dokumentenvorlage anzugeben, beziehungsweise "Leeres Dokument" wählen, werden die Einstellungen (Seiten- und Absatzformate, Schriften, eventuell enthaltene Makros) der Vorlagendatei Normal.dotm verwendet. Vermutlich ist diese die Ursache für den automatisch aktivierten Kompatibilitätsmodus. Vielleicht haben Sie die Vorlage von jemand anderem mit einer älteren Office-Version übernommen oder aus dem Internet heruntergeladen. Das Problem lässt auf zweierlei Art beheben.

Am einfachsten geht es, wenn Sie keine Formateinstellungen in der Standard-Vorlagendatei geändert oder Makros hinzugefügt haben, die Sie behalten möchten. Dann nämlich lassen Sie Word einfach eine frische Normal.dotm mit Standardeinstellungen erzeugen. Schließen Sie dazu Word und navigieren Sie im Explorer zu %Appdata%\Microsoft\Templates. Die in diesem Ordner enthaltene Normal.dotm löschen Sie oder – sicherer – benennen sie um, zum Beispiel in Normal_alt.dotm. Ab dem nächsten Start von Word werden neue Dateien nicht mehr im Kompatibilitätsmodus angelegt.

Ein bisschen aufwendiger ist es, die Einstellungen der vorhandenen Standardvorlage zu behalten und nur deren Format zu aktualisieren: Öffnen Sie die Normal.dotm im oben genannten Verzeichnis direkt aus Word heraus. Klicken Sie sie nicht im Explorer doppelt an, das würde nur eine neue Datei in Word auf Grundlage der Standardvorlage erzeugen – natürlich wieder im Kompatibilitätsmodus.

Wenn die Vorlagendatei in Word geladen ist (in der Titelzeile steht der Name Normal.dotm), wählen Sie "Datei/Speichern unter" und (wichtig!) klicken Sie dann rechts oben auf den unscheinbaren Link "Weitere Optionen…". Im folgenden Dateidialog stellen Sie sicher, dass das Häkchen unten bei "Kompatibilität mit früheren Versionen von Word beibehalten" nicht gesetzt ist. Klicken Sie auf "Speichern", bestätigen Sie den Wechsel auf das neue Format und starten Sie Word neu. Ab sofort werden neue Dokumente wieder ohne Kompatibilitätsmodus angelegt.

Um die Word-Vorlagendatei Normal.dotm in das aktuelle Format zu konvertieren, speichern Sie sie ohne die Einstellung "Kompatibilität mit früheren Versionen von Word beibehalten".

(swi)