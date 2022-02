Inhaltsverzeichnis WordPress 5.9: So bauen Sie moderne Websites mit dem neuen Block-Design Twenty Twenty-Two WordPress 5.9 installieren Twenty Twenty-Two anpassen Den Seiten-Header anpassen Template für Beiträge Inhalte mit Blöcken gestalten

WordPress ist das erfolgreichste Content-Management-System weltweit – es treibt mehr als ein Drittel aller Websites im Internet an. Das ist kein Wunder: Das CMS ist einfach zu installieren und schnell startklar, zudem massiv erweiterbar. Im Hintergrund arbeitet die Entwickler-Community derweil an einer Revolution: WordPress soll anders werden, besser und funktionsreicher. Längst ist das CMS kein reines Blogsystem mehr. Doch einige Altlasten erschwerten bislang die Arbeit, hauptsächlich bei der Gestaltung von Webseiten direkt in WordPress. Jüngere Konkurrenten wie Squarespace machen es den Nutzern da wesentlich leichter.

Das soll sich ändern – die große Vision ist das "Full Site Editing", kurz: FSE. Die Idee dahinter: WordPress-Websites setzen sich künftig vollständig aus Blöcken zusammen, die das Aussehen und den Aufbau jeder Webseite festlegen. Mithilfe von Blöcken bauen die Nutzer ihre Website individuell zusammen und passen sie an. Die Themes dienen nur noch als Grundgerüst.

Durch den massiven Umbau wird aus WordPress ein Website-Baukasten, mit dem selbst unbedarfte Nutzer Änderungen mit wenigen Klicks umsetzen können – ohne eine Zeile Code zu tippen. WordPress 5.9 und das brandneue Theme "Twenty Twenty-Two" zeigen schon heute die Zukunft. Mit dem schicken Design bauen Sie eine moderne Website und passen Sie bis ins Detail an Ihre Bedürfnisse an. Los geht's!