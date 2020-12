Inhaltsverzeichnis WordPress-Plugin: Der eigene Online-Shop mit WooCommerce Grundinstallation durchführen Einrichtung vervollständigen und abschließen Wichtige Verwaltungseinstellungen zusammengefasst Mit Produktvarianten arbeiten

Seit Jahren ist WordPress das erfolgreichste CMS, das seine Einsatzbereiche mithilfe von Plugins dazu immer stärker erweitert. Eine sehr erfolgreiche Erweiterung ist WooCommerce, mit der Sie einen Shop in Ihr CMS integrieren können. Von diesem Plugin gibt es laut WordPress-Statistik inzwischen über fünf Millionen aktive Installationen. Dies schlägt sich auch in der Verwendungsstatistik nieder. Die Website BuiltWith zeigt in einer Statistik, dass unter den Top 1.000.000 E-Commerce-Websites über 29 Prozent mit WordPress und WooCommerce betrieben werden.

Haben auch Sie sich überlegt, einen eigenen Shop in Ihre WordPress Website zu integrieren, zeigen wir Ihnen in diesem Workshop, was Sie dabei beachten sollten.

Hohe Verbreitung von WooCommerce: WooCommerce besitzt nach eigenen Angaben über fünf Millionen aktive Installation und ist nach Angaben von BuiltWith mit 29 Prozent führend unter den Top 1.000.000 eCommerce-Websites.

Grundinstallation durchführen

WooCommerce ist aus WordPress Sicht ein ganz normales Plugin, das Sie am besten über das offizielle Plugin-Verzeichnis installieren. Sie können WooCommerce entweder als neue Website installieren oder in eine bestehende integrieren. Von den technischen Voraussetzungen benötigt das Plugin eine WordPress Version 5.3 oder höher und mindestens PHP 7.0. Von den Entwicklern wurde es auch bereits unter der aktuellen Version 5.6 getestet und freigegeben.