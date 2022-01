Inhaltsverzeichnis Workshop: Aluminium selbst gießen Der Schmelzofen Tiegel-Handling und Rohmaterial Formen herstellen Das Urmodell Ersatzteil für Campingstuhl gießen Ausblick Artikel in Make Magazin 7/2021 lesen

Metallgussteile nach Bedarf selbst herzustellen, hört sich zunächst etwas weit hergeholt an. Zugegeben, der Prozess ist arbeitsintensiv und eher etwas für erfahrene Maker. Wer aber die Zeit mitbringt, sich diesem Thema zu stellen, wird auch im Hobby-Bereich mit durchaus zufriedenstellenden Ergebnissen belohnt.

Beim Schwerkraftgießen wird mit Hilfe eines Urmodells eine zweiteilige Negativform, also ein hohles Abbild, hergestellt. In dieses wird flüssiges Metall eingegossen, das der Schwerkraft folgend in die Form fließt. Die Form wird oft aus Formsand hergestellt.

Nach dem Erkalten wird der darin gegossene Rohling durch Zerstören der Sandform entnommen, von Zulaufkanälen, Speisern, Graten und Ähnlichem befreit und dann in der Regel nachbearbeitet (Feilen, Sägen, Fräsen, Drehen, etc.). Was sich erst mal einfach anhört, entpuppt sich in der Praxis als einigermaßen komplexes Verfahren.