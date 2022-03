Inhaltsverzeichnis Workshop: Web-App mit JavaScript entwickeln Aus dem Mac oder PC einen Server machen Das Server-Grundgerüst High Score und Eingaben Einen Client initialisieren Unterm Strich: Das haben wir geschafft Artikel in Mac & i 7/2021 lesen

JavaScript ist eine der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Programmiersprachen, praktisch jede Webanwendung basiert darauf. Für diesen Workshop setzen wir JavaScript-Grundkenntnisse voraus.

Die Mächtigkeit der Sprache ergibt sich aus der Vielzahl der verfügbaren Bausteine und deren flexibler Kombinationsmöglichkeiten. Im Prinzip ähneln JavaScript und die Web-Entwicklung im Allgemeinen ein Stück weit dem Bauen mit Lego: Denn auch hier gilt, dass ein einzelner Baustein für sich genommen nicht sonderlich komplex oder mächtig ist – aber die Vielzahl und die Flexibilität, die sich aus einem standardisierten Ansatz zur Kombination ergibt, schaffen praktisch unendliche Möglichkeiten.

Wer sich auf JavaScript einlässt, sollte das Ganze also aus einer spielerischen Perspektive sehen: Niemand kann alles auf einmal lernen, jeder muss Erfahrungen sammeln. Genau das macht JavaScript so interessant. Man kann sein Projekt in alle denkbaren Richtungen weiterentwickeln.